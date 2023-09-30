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«Кадырова хватило на 5 минут»: не все заметили, что показала встреча в Кремле

«Кадырова хватило на 5 минут»: не все заметили, что показала встреча в Кремле

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, наверное, уже устал от того внимания, которое в последнее время приковано к его персоне.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Не понял ничего!!!
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9 час.
Михаил Васильев
Но за эти минуты он успел выторговать у ВВП новую мечеть в Москве!
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4 час.
Людмила Лиханова
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ. КАДЫРОВУ МНОГИЕ ГОДЫ И ЗДОРОВЬЯ. ПУСТЬ ВРАГИ БЕСЯТСЯ, А ОН ИДЕТ ВПЕРЕД
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3 час.

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