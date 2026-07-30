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Царьград

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Моравецкий отверг сотрудничество с коалицией Туска в Сейме

Моравецкий отверг сотрудничество с коалицией Туска в Сейме

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его объединение "Развитие плюс" не будет сотрудничать с коалицией Дональда Туска в Сейме, но рассматривает союз с "Правом и справедливостью" и "Конфедерацией" под эгидой президента Кароля Навроцкого.

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