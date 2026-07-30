Моравецкий отверг сотрудничество с коалицией Туска в Сейме

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его объединение "Развитие плюс" не будет сотрудничать с коалицией Дональда Туска в Сейме, но рассматривает союз с "Правом и справедливостью" и "Конфедерацией" под эгидой президента Кароля Навроцкого.