Бобровский стал первой звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Сергей Бобровский признан главной звездой матча «Торонто» — «Флорида». В ночь на 5 мая в Торонто прошел второй матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз».