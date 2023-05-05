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Бобровский стал первой звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Бобровский стал первой звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Сергей Бобровский признан главной звездой матча «Торонто» — «Флорида». В ночь на 5 мая в Торонто прошел второй матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз».

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