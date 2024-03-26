В деле о теракте в «Крокусе» появился первый гражданин России

25 марта началось судебное заседание по террористамСегодня вечером, 25 марта, в здание суда были доставлены террористы, задержанные по делу о террористической атаке на развлекательный центр "Крокус Сити Холл".
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