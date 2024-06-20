Верховный суд Южной Кореи отклонил предложение врачей остановить реформы

Просьбу студентов-медиков и врачей отменить правительственный план по обучению большего количества врачей, отклонил Высший суд Южной Кореи в то время как старшие врачи присоединились к многомесячной забастовке.
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