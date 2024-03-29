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В Краснодаре стоимость жилья за год снизилась на 6%

В Краснодаре стоимость жилья за год снизилась на 6%

Средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре за последние 12 месяцев снизилась на 6%. Это следует из данных сервиса «Про дома» и экспертов корпорации «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомились «Известия» 29 марта.

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