В Краснодаре стоимость жилья за год снизилась на 6%

Средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре за последние 12 месяцев снизилась на 6%. Это следует из данных сервиса «Про дома» и экспертов корпорации «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомились «Известия» 29 марта.
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