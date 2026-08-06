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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коннов о переходе в «Стрелу-Ак Барс»: «После пяти лет во Франции меня очень тепло встретили прямо на перроне – с чак-чаком и тюбетейкой. Знаю, что в Казани меня ждет качественный уровень регби»

Регбист Алексей Коннов прокомментировал свой переход в казанскую «Стрелу-Ак Барс». 22-летний регбист является воспитанником СШОР по игровым видам спорта Московской области.

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