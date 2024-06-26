Стелла Ассанж: приговор Ассанжу положил конец "грязной кампании" против него

Супруга австралийского журналиста и основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла в своем аккаунте в социальной сети Х заявила, что судебный приговор ее мужу положил конец "этой необоснованной грязной кампании".
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