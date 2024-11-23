МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта, правительство Израиля протестует

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, говорится в заявлении инстанции.
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