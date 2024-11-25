Эпатировать с амвона - медиа стратегия известного протоиерея

После очередной инициативы прот. Ткачева - отправлять детей на работу с 7-8 лет, ведь в противном случае мальчики последуют примеру библейского Онана и вообще будут бояться женщин: Восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет.
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