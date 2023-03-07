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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Дортмунда», «Бенфика» против «Брюгге»

«Челси» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Также во вторник «Бенфика» сыграет дома с «Брюгге».

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