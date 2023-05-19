Царьград

5 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    В том то и дело, что Байдена им всучила теневое правительство. На самом деле, байден должен был проиграть выборы с тр...Президента США за...
  • Владимир Степанян
    Даже если абстрагироваться от идеологического вреда, который наносит своим существованием оплот «пятой колонны» - Ель...Крепость врага вн...
  • ММ
    А теперь оживить Павла Судоплатова и пусть он доставит лиц из этого списка в Басманный суд города Москвы. И пусть еду...Россия начала нак...

Тайна раскрыта: Зачем Зеленского приглашали на саммит Лиги арабских государств

Тайна раскрыта: Зачем Зеленского приглашали на саммит Лиги арабских государств

Стало известно, зачем Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.В пятницу в Саудовской аравии состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), на который также был приглашён украинский президент Владимир Зеленского.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх