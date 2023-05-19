Тайна раскрыта: Зачем Зеленского приглашали на саммит Лиги арабских государств

Стало известно, зачем Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.В пятницу в Саудовской аравии состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), на который также был приглашён украинский президент Владимир Зеленского.
Стало известно, зачем Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Лиги арабских государств.В пятницу в Саудовской аравии состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), на который также был приглашён украинский президент Владимир Зеленского.
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