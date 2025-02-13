Гидрометцентр: температура в Москве снизится до -8°С

В Москве 13 февраля ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. В столице днем температура будет колебаться от -7 до -5°С, а ночью столбики термометров покажут до -8°С.
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