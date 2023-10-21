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ХАМАС заявил об обстреле Тель-Авива

ХАМАС заявил об обстреле Тель-Авива

ХАМАС заявил об обстреле Тель-Авива в субботу, 21 октября, в Telegram-канале.В заявлении организации говорится, что «бригады Аль-Кассам обстреливают Тель-Авив в ответ на резню» Израиля по отношению гражданскому населению.

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