ХАМАС заявил об обстреле Тель-Авива в субботу, 21 октября, в Telegram-канале.В заявлении организации говорится, что «бригады Аль-Кассам обстреливают Тель-Авив в ответ на резню» Израиля по отношению гражданскому населению.
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