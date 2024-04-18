ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    А вот потому и не взяли, что маразм-шизанутость за ней давно наблюдали.Избавиться и забыть
  • Олег Самойлов
    Мадам anna_n8mailru Надежда Антошкина могла бы назвать пару-тройку НАШИХ товарищей, родных россиян, кто бы трудился З...Мрачные прогнозы ...
  • Андрей Корольков
    А что, Армения ещё существует? Я думал, что Пашиняна пристрелили после предательства Карабаха , а все армяне слились ...Пашинян пытается ...

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл.

Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл.

Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Набрали неценных специалистов и кричат 28 процентов не занятых должностей.Кого набирали,знали?
Ответить
13 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Что бы работать за чертёжными досками нужно иметь ум и тягу к данному творчеству. У всех мигрантов одна тяга - к деньгам ( в основном к лёгким).
Ответить
12 час.
Олег Самойлов
Мадам anna_n8mailru Надежда Антошкина могла бы назвать пару-тройку НАШИХ товарищей, родных россиян, кто бы трудился ЗА ИДЕЮ? А НИКАК НЕ за простой трудовой  рубль в КАК МОЖНО БОЛЬШЕМ численном выражении!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх