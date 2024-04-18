Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл.

radiofree RF Набрали неценных специалистов и кричат 28 процентов не занятых должностей.Кого набирали,знали?

anna_n8mailru Надежда Антошкина Что бы работать за чертёжными досками нужно иметь ум и тягу к данному творчеству. У всех мигрантов одна тяга - к деньгам ( в основном к лёгким).