Задача либералов в наше сложное время довольно проста. С одной стороны надо пугать население будущими мрачными временами, с другой рисовать - безоблачную картину, если Россия вернется на либеральный путь.
Мрачные прогнозы на будущее России, и есть ли в них здравый смысл.
Комментарии
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radiofree RF
Набрали неценных специалистов и кричат 28 процентов не занятых должностей.Кого набирали,знали?
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13 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Что бы работать за чертёжными досками нужно иметь ум и тягу к данному творчеству. У всех мигрантов одна тяга - к деньгам ( в основном к лёгким).
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12 час.
Олег Самойлов
Мадам anna_n8mailru Надежда Антошкина могла бы назвать пару-тройку НАШИХ товарищей, родных россиян, кто бы трудился ЗА ИДЕЮ? А НИКАК НЕ за простой трудовой рубль в КАК МОЖНО БОЛЬШЕМ численном выражении!
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3 час.
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