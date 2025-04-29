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День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого 30 апреля: история, традиции и духовное наследие

День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого 30 апреля: история, традиции и духовное наследие

Ежегодно 30 апреля православные верующие отмечают День памяти преподобного Зосимы Соловецкого — выдающегося подвижника, основателя Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря и духовного наставника Русского Севера.

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