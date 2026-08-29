В Нижегородской области отменили режимы беспилотной и ракетной опасности

Сразу два экстренных режима вводили в Нижегородской области сегодня ночью, 29 августа. В районе трех часов утра нижегородцев предупредили о том, что в регионе действует режим «беспилотная опасность».
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