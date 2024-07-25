"Искандер-М" ударил по промзоне в Харькове, где находились иностранные наемники

Global Look Press/MOD Russia Российские военные ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по промышленной зоне в Харькове, где находился пункт дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.
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