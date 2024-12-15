Конгресс США: массовая депортация мигрантов может привести к спаду экономики

В стране проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов.Планируемая новоизбранным президентом США Дональдом Трампом массовая депортация нелегальных мигрантов может привести к замедлению экономического роста, аналогичному тем показателям, которые наблюдались в годы Великой депрессии.