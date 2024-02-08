Disney+ потерял 1,3 миллиона подписчиков после повышения цен Хотя в последнем кв...

Disney+ потерял 1,3 миллиона подписчиков после повышения ценХотя в последнем квартале 2023 года Disney+, возможно, потеряла еще 1,3 миллиона подписчиков после повышения цен, ей также удалось сократить убытки своего стримингового бизнеса на 300 миллионов долларов.
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