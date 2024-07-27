Учёные обнаружили потенциальные признаки внеземной жизни на спутниках Юпитера и Сатурна Ирэн ОрлонскаяУченые провели серию экспериментов с целью определить уровень сложности обнаружения живых организмов или признаков их присутствия на обледенелых лунах.
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