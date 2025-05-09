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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на Почтовой и Праволыбедском бульваре отмечают День Победы

В Рязани на Почтовой и Праволыбедском бульваре отмечают День Победы

На Почтовой, главной пешеходной улице Рязани, сделали выставку под открытым небом. Здесь представлена история лет Великой Отечественной войны, рассказывается о подвигах рязанцев на фронте и о работе в тылу.

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