В Рязани на Почтовой и Праволыбедском бульваре отмечают День Победы

На Почтовой, главной пешеходной улице Рязани, сделали выставку под открытым небом. Здесь представлена история лет Великой Отечественной войны, рассказывается о подвигах рязанцев на фронте и о работе в тылу.
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