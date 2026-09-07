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Свет из воды, рождённый на барже

Свет из воды, рождённый на барже

Декабрь 1883 года. Молодой инженер Алексей Троицкий вопреки воле отца-чиновника и скептицизму властей строит первую в России электростанцию общего пользования — прямо на барже посреди Мойки.

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