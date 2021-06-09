Земляки из Асбеста осудили пьяного солиста группы «Агата Кристи»

Глеб Самойлов сорвал концерт, перебрав со спиртным Жители Асбеста осудили своего земляка, солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который перебрал со спиртным и не смог выступить на концерте в городе Вольгинский (Владимирская область).