Тайны, скрытые в стенах секретного архива Ватикана

Мы соседи по планете

11 февраля 1929 года, Ватикан стал суверенным государством. История независимого Святого Престола отсчитывается с момента подписания так называемых Латеранских соглашений — комплекса документов, определивших права, привилегии и положение Ватикана в Итальянском королевстве.