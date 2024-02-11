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Мы соседи по планете

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Тайны, скрытые в стенах секретного архива Ватикана

Тайны, скрытые в стенах секретного архива Ватикана

11 февраля 1929 года, Ватикан стал суверенным государством. История независимого Святого Престола отсчитывается с момента подписания так называемых Латеранских соглашений — комплекса документов, определивших права, привилегии и положение Ватикана в Итальянском королевстве.

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