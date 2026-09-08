«Авито Работа»: работодатели активнее всего искали вязальщиков и распиловщиков

Летом 2026 года работодатели опубликовали в два раза больше вакансий для вязальщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Лента.
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