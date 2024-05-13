Ирландская ведьма Bambie Thug расплакалась от обиды, когда узнала, что представительница Израиля на «Евровидении» вышла в финал конкурса.

Ирландская ведьма Bambie Thug, известная своей пропалестинской позицией, расплакалась, узнав о том, что Эден Голан, финалистка российского шоу «Голос Дети», вышла в финал конкурса «Евровидение» от Израиля.
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