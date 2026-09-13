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Минприроды планирует изменить законодательство из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам

Минприроды планирует изменить законодательство из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готово внести изменения в законодательство, связанные с увеличением случаев появления медведей вблизи населенных пунктов.

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