Финские пограничники применили на границе с Россией газ

Финские пограничники, чтобы оставить просителей убежища на пограничном переходе на границе Ниирала на границе с РФ, применили газ, сообщил замглавы Пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.
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