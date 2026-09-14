Мнение: «Сикорский – активный проводник американской политики», – Кристина Черенкова

Кристина Черенкова, автор телеграм-канала «Варшавская русалка», в эфире программы «Мнение» прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что его стране необходимо увеличить давление на Калининградскую область России, которое заставило бы Москву перебросить туда часть сил с Украины.
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