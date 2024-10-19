Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Сергей
    Прибалтика была как витрина СССР и шлюхи там были флагманские!!«Мне было мало» –...
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Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Сегодня над Санкт-Петербургом был сбит украинский дрон. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местное интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию, полученную из экстренных служб.

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