Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Сегодня над Санкт-Петербургом был сбит украинский дрон. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местное интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию, полученную из экстренных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии