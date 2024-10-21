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Астраханского школьника наградят в Москве за спасение трех детей

Астраханского школьника наградят в Москве за спасение трех детей

Ему вручат памятную медаль Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». 26 мая учащийся 9-го класса Новорычанской школы Володарского района Наиль Сейтекенов во время прогулки с другом заметил трех шестилетних мальчиков, играющих на берегу реки Белый Ильмень.

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