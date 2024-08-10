«Будут ограничения»: Гладков рассказал о режиме КТО в Белгородской области

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Белгородской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны, наложит определенный ряд ограничений на передвижение по местности.
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