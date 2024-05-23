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Парень из Пушкино был спасен от смерти благодаря хирургам после неправильных методов чистки ушей

Парень из Пушкино был спасен от смерти благодаря хирургам после неправильных методов чистки ушей

В последнее время участились случаи серьезных осложнений из-за неправильной чистки ушей. Один из таких случаев произошел в городе Пушкино, где 28-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную боль в ухе.

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