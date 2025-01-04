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Виктор Вембаньяма высказал недовольство Расселлу Уэстбруку после жесткого фола

Инцидент случился за 6:08 до конца второй четверти матча между «Денвером» и «Сан-Антонио» (110:113). Вембаньяма потерял мяч, упав под кольцом «Наггетс», из-за чего не успел вернуться в защиту.

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