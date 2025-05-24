«Самый мужской плод»: чем на самом деле так полезен гранат

Никаких сомнений в том, что гранат богат питательными веществами и витаминами, не возникает. Сначала этот фрукт был культивирован в Иране, после чего распространился по Средиземноморью и отправился покорять Америку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии