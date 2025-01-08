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Минфин опубликовал памятку по уплате налога на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку по уплате налога на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году Министерство финансов России ожидает в 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 миллиарда рублей — это более чем в два раза больше, чем планировалось в 2024 году (108,55 миллиарда рублей).

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