Минфин опубликовал памятку по уплате налога на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году Министерство финансов России ожидает в 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 миллиарда рублей — это более чем в два раза больше, чем планировалось в 2024 году (108,55 миллиарда рублей).