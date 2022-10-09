Механика ступора и импотенции советских НИИ и КБ периферийной зоны

Механика ступора и импотенции советских НИИ и КБ периферийной зоны

Я долго работал в советских и постсоветских НИИ и КБ (1983–2012), а сейчас работаю в КБ крупной частной фирмы (с 2012 по настоящее время).

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