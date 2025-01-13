СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

За период с февраля 2022 года по начало января 2025 года, по данным управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска выпустили по территории республики более 201 тысячи боеприпасов.
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