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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

За период с февраля 2022 года по начало января 2025 года, по данным управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины, украинские войска выпустили по территории республики более 201 тысячи боеприпасов.

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