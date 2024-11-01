Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 4 - 10 ноября

Все решают секунды, о чем бы ни шла речь. Возможно, за считанные секунды вам удастся соблазнить очаровательного красавца – или же это он вас соблазнит? В любом случае вам нужно улучить с утра несколько мгновений – чтобы нанести немного манящего блеска на губы и глаза.