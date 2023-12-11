Певец Dante рассказал подробности своего участия в проекте «Голос»

Выступающий под псевдонимом Dante, Алексей Исмаилов, 11 лет назад переехал в Москву из Новосибирска. Занимаясь музыкой с 8 лет, он принимал участие в различных вокальных конкурсах, пишет «Вечерний Курьер».
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