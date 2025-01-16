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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Нурмагомедов: «Двалишвили меня нигде не превосходит: ни в стойке, ни в борьбе, ни в грэпплинге»

«Хочу хороший бой провести и обыграть его во всех аспектах. Не хочу кого‑то из своей команды или из родственников заставлять нервничать, хочу доминировать и сделать хороший бой.

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