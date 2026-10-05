Свыше 320 тысяч жителей Крыма и Севастополя привились от гриппа

На сегодняшний день в Крыму и Севастополе от гриппа иммунизировано 327928 человек, в том числе 73331 ребенок.
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