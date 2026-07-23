НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

82 подписчика

Депутаты ЕС согласовали 21‑й пакет санкций против РФ

Депутаты ЕС согласовали 21‑й пакет санкций против РФ

Европейские послы утвердили сокращенный 21‑й пакет антироссийских санкций без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России, в течение дня ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии