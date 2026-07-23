Депутаты ЕС согласовали 21‑й пакет санкций против РФ

Европейские послы утвердили сокращенный 21‑й пакет антироссийских санкций без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России, в течение дня ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС.
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