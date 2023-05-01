Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Фраза: "дети репрессированных родителей шли на смерть за страну." Тогда на страну напали гитлеровцы (бывшие друзья Ст...Под прицелом – се...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Фразы из контекста: "...эти эйдельманы годами отравляли сознание наших детей русофобией, передёргиванием фактов и отк...Под прицелом – се...
  • Борис Виленский
    Самые ярые антисемиты живут в Израиле.«Антисемитизм» ка...

Памятник Филе в перьях и «дружба народов» от московских татар?

Памятник Филе в перьях и «дружба народов» от московских татар?

В прессе появилась информация о том, что Национальный конгресс татар вышел с инициативой установить памятник Филиппу Киркорову, тому самому нетрадиционалу, который год назад безнаказанно топтался по кресту в Государственном Кремлёвском дворце.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх