Памятник Филе в перьях и «дружба народов» от московских татар?

В прессе появилась информация о том, что Национальный конгресс татар вышел с инициативой установить памятник Филиппу Киркорову, тому самому нетрадиционалу, который год назад безнаказанно топтался по кресту в Государственном Кремлёвском дворце.
В прессе появилась информация о том, что Национальный конгресс татар вышел с инициативой установить памятник Филиппу Киркорову, тому самому нетрадиционалу, который год назад безнаказанно топтался по кресту в Государственном Кремлёвском дворце.
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