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Улыбается, а в глазах застыла грусть: Орбакайте показала, что стало с покинувшим Россию Дени Байсаровым

Улыбается, а в глазах застыла грусть: Орбакайте показала, что стало с покинувшим Россию Дени Байсаровым

Младший сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, после отъезда семьи из России перестал вести соцсети. 28-летний внук Аллы Пугачевой всячески избегает публичности и дистанцировался от знаменитых родственников.

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