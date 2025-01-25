Ивановские десантники удостоились госнаград за мужество в зоне СВО

Военнослужащих гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации .
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