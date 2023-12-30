Новосибирским автомобилистам на 3 года продлили срок действия водительских прав

Постановление подписано правительством России 23 декабря 2023 года.В Новосибирской области водителям, у которых срок действия прав на управление транспортом истекает в 2024 – 2025 годах, не стоит беспокоиться и искать варианты замены документов.
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