Петербург повысит надежность теплоснабжения социальных объектов с помощью автономных источников

Сейчас процесс подключения таких источников занимает от 8 до 9 часов. Благодаря предстоящим работам сроки будут сокращены вдвое Городские теплоснабжающие организации ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по поручению главы города реализуют новый проект по обеспечению бесперебойного отопления социально значимых объектов.