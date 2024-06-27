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Петербургский дневник

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Петербург повысит надежность теплоснабжения социальных объектов с помощью автономных источников

Петербург повысит надежность теплоснабжения социальных объектов с помощью автономных источников

Сейчас процесс подключения таких источников занимает от 8 до 9 часов. Благодаря предстоящим работам сроки будут сокращены вдвое Городские теплоснабжающие организации ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по поручению главы города реализуют новый проект по обеспечению бесперебойного отопления социально значимых объектов.

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