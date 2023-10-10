Песков: ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию на Ближнем Востоке. В интервью журналисту Павлу Зарубину он заявил, что палестино-израильский конфликт опасен вероятностью его разрастания.
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